المفوضية تعلن الإحصائية النهائية للناخبين المحدثين لبياناتهم

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الاثنين، الإحصائية النهائية للناخبين الذين حدثوا بياناتهم.



وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي: “مع غلق مرحلة تحديث سجل الناخبين، بلغ عدد الناخبين المحدثين لبياناتهم مليون و31 ألفا و605 ناخبين، أما بالنسبة للتصويت الخاص بلغ 2006 محدثين لبياناتهم لغاية 20 آب 2023”.

وأضاف، أن “عدد النازحين المسجلين والمحدثين لبياناتهم بلغ 3399 محدثا”، مشيرة الى ان “تولدات عام 2005 بلغ عدد المسجلين 107 ألف و991 ناخباً”.