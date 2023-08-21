الأولى على مستوى العراق.. إقليم كوردستان يتلف أدوية المنازل منتهية الصلاحية

أعلنت حكومة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، إطلاق أكبر حملة لجمع واتلاف الأدوية منتهية الصلاحية في المنازل.

وقال محافظ أربيل أوميد خوشناو، في مؤتمر صحفي، إن “هذه الحملة يتم تنفيذها لأول مرة في إقليم كوردستان، والعراق أيضاً، حيث ستبدأ من مدينة أربيل، وستتسع إلى بقية المحافظات أيضا”.

وأضاف خوشناو، أن “مخلفات العمليات الجراحية والأدوية منتهية الصلاحية والمستعملة في المنازل تتسبب بتلوث البيئة على المدى البعيد”.

وعلمت وكالة شفق نيوز، أن الحملة الوطنية تشرف عليها وزارة الصحة الكوردستانية، و بالتنسيق مع الجهات المعنية بالبيئة، حيث يتم جمع الأدوية من المنازل و اتلافها بآلية خاصة اعلنتها الوزارة.