المفوضية: تحديث بيانات 152 ألف ناخب بأربيل ودهوك والسليمانية بينهم النازحون

كشفت المتحدث باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، جمانة الغلاي، تحديث بيانات 152.274 ناخباً في محافظات أربيل ودهوك والسليمانية بإقليم كوردستان، بينهم النازحون والمواليد الجدد من عام 2005، وذلك لغاية أمس الجمعة 18 آب الجاري.



وقالت جمانة الغلاي، لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم السبت (19 آب 2023)، إن عدد الناخبين الذين حدّثوا بياناتهم لغاية 18 آب الجاري في 53 مركز تسجيل بأربيل، بلغ 62 ألف و40 ناخباً، منهم المواليد الجدد 9 آلاف و88 ناخباً و1216 نازحاً.

بالنسبة لمحافظة دهوك وفي 41 مركز تسجيل، فقد بلغ عدد الناخبين المحدثين 28 ألف و584 ناخباً، منهم 1367 نازحاً والمواليد الجدد بلغ عددهم 5 آلاف و614 ناخباً، طبقاً لـ “الغلاي”.

وذكرت أن عدد الناخبين الذين حدثوا بياناتهم في 79 مركز تسجيل بمحافظة السليمانية، بلغ 61 ألف و650 ناخباً، منهم 738 نازحاً والمواليد الجدد، بلغ عددهم 8 آلاف و801 ناخب محدّث.

المتحدث باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أشارت إلى أن عدد المرشحين المسجلين للمشاركة بانتخابات مجالس المحافظات حتى نهاية الدوام الرسمي اليوم بلغ 348 مرشحاً.

ولفتت إلى أن عدد الناخبين المحدثين لبياناتهم لغاية أمس الجمعة، وصل إلى 942.406 ألف ناخب بينهم 3331 نازحا، فيما بلغ عدد الناخبين من مواليد 2005 المسجلين الجدد 99.308 ألف.

في 20 حزيران الماضي، حدد مجلس الوزراء العراقي الـ 18 من كانون الأول المقبل موعداً لـ “إجراء انتخابات مجالس المحافظات لعام 2023، التزاماً بالمنهاج الوزاري الذي تبنته الحكومة، وأقره مجلس النواب في شهر تشرين الأول الماضي”.

ستكون هذه أول انتخابات مجالس محافظات محلية تجري في العراق منذ نيسان 2013 التي تصدّرت خلالها القوائم التابعة لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي النتائج، وقبل ذلك أجريت انتخابات مجالس المحافظات في عام 2009 فقط.