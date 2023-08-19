الرئيس بارزاني: على الأطراف العراقية مراعاة مبادئ الشراكة والتوافق والتوازن

يجب احترام الاتفاقيات المبرمة والدستور

أكد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم السبت، مواصلة الجهود لمعالجة المشكلات مع بغداد، مشيراً إلى أن المفاوضات مستمرة بهذا الشأن، وفيما عبّر عن أمله في حل الخلافات القائمة ، شدد على وجوب احترام الاتفاقات المبرمة والدستور، وأن تراعي الأطراف العراقية مبادئ الشراكة والتوافق والتوازن.

وعقد الرئيس بارزاني، اليوم اجتماعاً موسعاً في قضاء آميدي (العمادية) بمحافظة دهوك، التي وصل إليها صباح اليوم ، بحضور مختلف الشرائح والفئات المجتمعية، ومنهم البيشمركة والحاصلين على ميدالية البارزاني والشخصيات ووجهاء المنطقة، وممثلي المكونات، والمسؤولين الحزبيين والحكوميين والوفد الجماهيري، في الفرع الثامن عشر للحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وخلال الاجتماع، ألقى الرئيس بارزاني كلمةً سلَّط فيها الضوء على نضال وكفاح وتضحيات تلك المنطقة في مراحل الثورة المختلفة، مثمناً تضحيات الأهالي وما تكبدوه من معاناة، مبيناً أن زيارته «تهدف إلى الاستماع لآراء ومطالب ومشاكل أهالي المنطقة الأعزاء».

وأوضح أن «الأطراف ذات الصلة وحكومة إقليم كوردستان بذلت إمكانياتها لإيصال الخدمات والإعمار إلى المنطقة»، مستدركاً أن «هناك بعض المشاكل في الأوضاع الأمنية بالمنطقة، جراء وجود عدد من الأماكن والقرى التي لم تصل إليها الخدمات لأسباب أمنية، ما أدى إلى قلة فرص العمل وضعف القطاع الخاص»، مؤكداً أن «على الحكومة والحزب أن يكونا في خدمة الشعب».

وفي كلمته، تطرق الرئيس بارزاني إلى الأوضاع الداخلية في الإقليم بالقول، إن «وجود آراء مختلفة بين الأطراف السياسية الكوردستانية أمر طبيعي، لكن على جميع الأطراف الاتفاق على حماية وتقوية كيان إقليم كوردستان ومصالح الإقليم ومواطنيه».

وبشأن الأوضاع في العراق والعلاقات بين الإقليم وبغداد، قدّم الرئيس بارزاني نبذة تاريخية عن العلاقات بين الإقليم وبغداد بعد سقوط النظام السابق، وقال: «نواصل مساعينا لمعالجة المشكلات، وبهذا الغرض المفاوضات مستمرة، ونأمل في حل الخلافات القائمة »، لافتاً إلى أنه «يجب احترام الاتفاقيات المبرمة والدستور، وعلى الأطراف العراقية الأخذ بعين الاعتبار مراعاة مبادئ الشراكة والتوافق والتوازن».

وفي جانب آخر من اللقاء، طلب الرئيس بارزاني من الحاضرين في الاجتماع إبداء ما لديهم من آراء ومقترحات وملاحظات.

وفي ختام الاجتماع، ردّ الرئيس بارزاني على أسئلة واستفسارات الحاضرين وطلباتهم.