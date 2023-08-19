نيجيرفان بارزاني يعزي بوفاة جندي فرنسي لقي مصرعه في العراق

أصدر رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم السبت، برقية تعزية بوفاة جندي فرنسي إثر حادث سير في العراق.

وقال بارزاني في رسالة نشرتها رئاسة الاقليم، “أتقدم بأحر التعازي لأسرة الجندي الفرنسي ( باپتایز کاوشوت ) الذي كان في الخدمة ضمن قوات التحالف الدولي ضد داعش وتوفي في حادث سير في وقت متأخر من الليلة الماضية”.

واضاف بارزاني “في هذا الوقت العصيب أقدم التعازي لأسرهم والرئيس ماكرون وللشعب والحكومة الفرنسية واشاطرهم الحزن، وأسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته والصبر والسلوان للجميع و أتمنى الشفاء العاجل لزميله الذي أصيب في نفس الحادث”.

وأكد بارزاني، أن الشعب الكوردستاني ينظر بتقدير الى دعم ومساعدة القوات العسكرية الفرنسية في إطار التحالف الدولي ضد داعش الذي يقدم الدعم والمساندة للعراق وإقليم كوردستان من اجل القضاء التام على الإرهاب وما زالوا مستمرين في ذلك”.

قضى عسكري فرنسي في حادث سير في العراق حيث “كان يشارك في مهمة تدريبية للقوات المسلحة العراقية”، وفق ما أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون (مساء الجمعة).

فيما قالت وزارة الدفاع الفرنسية، في بيان ان الجندي (باپتيست گاوجو ) اصيب بجروح مع زميل له جراء حادث سير أثناء عملية تدريبية في العراق، موضحة أن الجندي المصاب اجريت له عملية جراحية في مستشفى بأربيل لكنه فارق الحياة متأثرا بجراحه فيما يتلقى زميله الذي اصيب في نفس الحادث العلاج في مستشفى عسكري ببغداد.

وبحسب البيان فان “الجندي المتوفى كان في الفوج التاسع عشر الهندسي ضمن القوات الفرنسية وجاء الى العراق منذ شهر ايار من السنة الحالية.