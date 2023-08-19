إقليم كوردستان بصدد فتح مكاتب في 4 منافذ حدودية لمنح رخص للتعامل التجاري المباشر مع إيران وتركيا

كشف مدير عام التجارة في وزارة التجارة والصناعة بحكومة إقليم كوردستان نوزاد شيخ كامل، اليوم السبت، بأن الوزارة تعتزم فتح مكاتب في أربعة منافذ حدودية بريّة لمنح رخص للتعامل التجاري المباشر مع إيران وتركيا.

وقال شيخ كامل في كلمة خلال المؤتمر التبادل التجاري بين الإقليم وإيران الذي عُقد في السليمانية، إنه خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2023 تم منح أكثر من 2000 رخصة للتجار أكثر من 1000 منها يخص التعامل التجاري مع إيران.

المدير أضاف أن «هذه الحركة التجارية تشعرنا بأن العلاقات التجارية بين إقليم كوردستان وإيران في مستوى جيد».

كما أوضح أن مديريته استحصلت الموافقة على فتح مكاتب في المنافذ الأربعة الحدودية البرية وهي: (إبراهيم خليل، وحاج عمران، وبرويزخان، وباشماخ)، مبيناً أن، الهدف من فتح تلك المكاتب ان يتوجه التجار مباشرة إليها لغرض الحصول على الموافقات والرخص دون الرجوع إلى الوزارة في أربيل.

هذا وسبق أن أكد القنصل العام للجمهورية التركية في البصرة والمحافظات الجنوبية محمد أوزغون آرمان، في أيار الماضي، أن حجم التبادل بين تركيا والعراق بصورة عامة تجاوز العشرين مليار دولار.

أضاف آرمان في تصريح صحفي، أن «هناك 14 مليار دولار عبارة عن تجارة مباشرة بين تركيا ومحافظات إقليم كوردستان وباقي المبلغ موزع على باقي المحافظات العراقية كتجارة مختلفة».

كذلك أعلن اتحاد المستوردين والمصدرين في إقليم كوردستان، الأربعاء المنصرم، عن توجهه نحو توسيع التبادل التجاري والاقتصادي مع إيران، وتحويل الإقليم إلى مصدّر وليس مستورد فقط.

وقال رئيس اتحاد المستوردين والمصدرين في الإقليم مصطفى عبد الرحمن، خلال مؤتمر صحفي، إن «حجم التبادل التجاري بين الإقليم وإيران يقدر بنحو ستة مليارات دولار سنوياً، ونسعى لزيادة حجم التبادل التجاري من خلال تمتين العلاقات بين الطرفين وخصوصاً بين المنطقة الحرة الإيرانية ومنافذ إقليم كوردستان».