شمول جميع الأسر المتقدمة الكترونياً من مخيم (هرشم) في أربيل بالاعانة الاجتماعية

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، السبت، عن شمول جميع الأسر المتقدمة الكترونياً من مخيم هرشم في أربيل.

وقال وزير العمل خلال زيارته إلى أربيل، إنه “تم شمول جميع الأسر المتقدمة الكترونياً البالغ عددهم (80) أسرة بإعانة الحماية الاجتماعية من داخل مخيم هرشم في أربيل”.

وأكد، على “ضرورة إجراء البحث الاجتماعي لجميع المتقدمين من داخل المخيم، وإكمال جميع الاجراءات المتبقية لشمول المتقدمين الذين تم اجراء البحث الاجتماعي لهم”.

وأشار إلى “أهمية إصدار احالات طبية لجميع المستحقين في المخيم تمهيدا لشمولهم”.