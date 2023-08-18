الرئيس بارزاني: إننا أصحاب قضية عادلة .. وملتزمون بمبادئ التوافق والشراكة والتوازن

يجب حماية الحقوق الدستورية لكوردستان وشعبها

اجتمع الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، الخميس، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل، مع وزيري وأعضاء كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني وشاغلي المناصب الأخرى في بغداد.

وتم خلال اللقاء مناقشة الأوضاع السياسية وآخر تطوراتها.

وقدم وزير الخارجية، عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني د. فؤاد حسين نبذة عن الاستعدادات الجارية لانتخابات مجالس المحافظات، وأهم القوانين المزمع مناقشتها في البرلمان العراقي خلال هذا الفصل التشريعي ومنها قانون النفط والغاز، وقانون مجلس الاتحاد، وقانون المحكمة الاتحادية.

وقال الرئيس بارزاني: «إننا أصحاب قضية عادلة مهما حدث من متغيرات على الساحة السياسية، وإننا ملتزمون بالمبادئ الأساسية الثلاثة التوافق والشراكة والتوازن، ويجب حماية الحقوق الدستورية لكيان كوردستان وشعبها، لأن هذا الإقليم هو ثمرة نضال طويل في سبيل الحرية».