شركة DNO تستأنف انتاج النفط من حقل طاوكي باقليم كوردستان

أفادت شركة النفط والغاز النرويجية DNO، اليوم الخميس (17 آب 2023)، أنه تم استئناف الإنتاج من حقل طاوكي الرئيسي في اقليم كوردستان بعد إغلاق دام أربعة أشهر بسبب إغلاق طريق تصدير خط الأنابيب بين العراق وتركيا.



تم استئناف الإنتاج الشهر الماضي لإجراء اختبارات سلامة الآبار ومزامنة نماذج المكمن، لكنه استمر استجابة للطلب القوي على نفط طاوكي.

يبلغ متوسط إنتاج الحقل حالياً 40 ألف برميل من النفط يومياً.

يتم تسليم نصف إنتاج طاوكي إلى حكومة إقليم كوردستان ويتم بيع الرصيد المتبقي من قبل DNO نيابة عن المقاولين لشركات تجارية محلية والنفط المنقولة عن طريق الناقلات البرية.

تختلف الأسعار حسب العقد ويبلغ متوسطها حوالي 50 في المائة من مستويات ما قبل الإغلاق، ولكن يتم سداد المدفوعات الآن بشكل سريع ومباشر إلى DNO.

وقال بيجان موسافر رحماني، الرئيس التنفيذي لشركةDNO انه “وعلى الرغم من عدم وجود ضوء في نهاية خط أنابيب التصدير، إلا أننا نشهد المزيد والمزيد من شاحنات الصهريج الواردة التي تقوم بتحميل شحنات طاوكي على أساس النقد والحمل”.

وأضاف: “في غضون ذلك، فإن ستراتيجيتنا لتوسيع محفظة DNO خارج كوردستان تؤتي ثمارها”.

تم اكتشاف ما مجموعه 100 مليون برميل من المكافئ النفطي (MMboe) لشركة DNO البحرية النرويجية منذ عام 2021، تمت إضافة 78 مليون برميل مكافئ نفطي منها حتى الآن هذا العام، مدفوعاً بشكل مهم بحصة DNO البالغة 30 بالمائة في أكبر اكتشاف النرويج منذ عقد (كارمن).

في الربع الثاني من عام 2023 ، وصل صافي الإنتاج عبر محفظة DNO إلى أدنى مستوى له منذ 13 عاماً عند 14400 برميل من المكافئ النفطي يومياً (boepd) ، ساهم بحر الشمال منها بـ 10800 برميل نفط يومياً، وغرب إفريقيا 3500 برميل نفط يومياً.

حافظت الميزانية العمومية على قوتها مع معدل حقوق ملكية لم يتغير بنسبة 50 في المائة مع خروج الشركة من الربع مع إيداعات نقدية قدرها 743 مليون دولار أميركي وصافي نقدي قدره 177 مليون دولار أميركي.

نظراً للتوقيت غير المؤكد لاستئناف تصدير خطوط الأنابيب واستمرار التأخير في المدفوعات من قبل حكومة إقليم كوردستان لمبيعات النفط السابقة، فقد خفضت دي إن أو الإنفاق الاستثماري الجديد ومستويات التوظيف، وفقاً لبيان صادر عن الشركة.

وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية قدرها 0.25 كرونة نرويجية لكل سهم في 1 ايلول 2023 أو حوالي ذلك، مع الحفاظ على برنامج التوزيع ربع السنوي للشركة.

يشار الى انDNO هي شركة نفط وغاز نرويجية نشطة في الشرق الأوسط وبحر الشمال وغرب إفريقيا. تأسست في عام 1971 وأدرجت في بورصة أوسلو، وتمتلك الشركة حصصاً في التراخيص البرية والبحرية في مراحل مختلفة من التنقيب والتطوير والإنتاج في إقليم كوردستان والنرويج والمملكة المتحدة وكوت ديفوار وهولندا واليمن .