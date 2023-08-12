فؤاد حسين: ليس هناك أي تهديد على موزانة ورواتب اقليم كوردستان

فؤاد حسين لكوردستان 24: ليس هناك أي تهديد على موزانة ورواتب اقليم كوردستان

– أكد وزير الخارجية العراقي ونائب رئيس الوزراء لـ”كوردستان 24 ” إن وفد حكومة إقليم كوردستان من المقرر أن يزور بغداد في اليومين المقبلين ويلتقي بالمسؤولين العراقيين بشأن تنفيذ قانون الموازنة.

وقال وزير الخارجية العراقي ونائب رئيس الوزراء ، فؤاد حسين ، لمراسل كوردستان 24 نورس عبد الله ، الیوم السبت إنه من المقرر أن يزور وفد من حكومة إقليم كوردستان بغداد في اليومين المقبلين للقاء مسؤولين عراقيين بشأن تنفيذ قانون الموازنة.

وأضاف حسين :” ان الوفدين سيناقشان موضوع الايرادات غير النفطية لاستكمال الاعمال الفنية وارسال حصة اقليم كوردستان في القريب العاجل. مؤكدا “لا يوجد تهديد لموازنة ورواتب اقليم كوردستان،هذا الموضوع ينظمه القانون وهو قانون الموازنة”.

وكان بشتيوان صادق ، عضو وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد قد قال الاربعاء الماضي لـ”كوردستان 24 ” إن حكومة إقليم كوردستان والحزب الديمقراطي الكوردستاني تعتقدان أن الاتفاق بين أربيل وبغداد لم يتم تنفيذه بالكامل، في الوقت نفسه ، تنتهك الحقوق الدستورية لأبناء إقليم كوردستان باستمرار ، والاتفاقيات التي تذهب إلى البرلمان لا تنفذ كما هي ، وعندما يتم تنفيذها في الحكومة العراقية لا تنفذ كما هي.

وقال موفد كوردستان 24 الى بغداد ، إن وفد المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني ، إضافة إلى لقاءاته مع قيادات الإطار التنسيقي وقادة إدارة الدولة ، يعتزم الاجتماع مع كل زعيم على حدة،وذلك لتسليمهم رسالة الرئيس بارزاني مضيفا ان “وفد الديمقراطي الكوردستاني دعا قادة الإطار التنسيقي مع كتلهم في البرلمان العراقي إلى اتخاذ موقف واحد ، وألا يتم خلق المشاكل اثناء توقيع الاتفاقات بين أربيل وبغداد .