على مساحة 370 دونم .. إنشاء أكبر حديقة عامة في دهوك

كشف مدير عام الاستثمار بمحافظة دهوك، عن إقامة أكبر حديقة عامة في المحافظة على مساحة 370 دونم من الأرض.

وقال كوردو إحسان، مدير عام الاستثمار في محافظة دهوك لـ (باسنيوز): «اتخذ قرار ببناء أكبر حديقة عامة في منطقة ألوكا بمحافظة دهوك، ويجري العمل حاليًا لبناء هذه الحديقة الكبيرة على عدة مراحل، وسيتألف المشروع من عدة أقسام خدمات وترفيه، بما في ذلك الفنون والثقافة ومسارات المشي والألعاب المائية والرياضية، وسيتم إنشاء بعض المراحل الآن وبعد ذلك سيتم تقديم جميع الخدمات».

وأضاف: «عقد محافظ دهوك اجتماعا مع الجهات المعنية حول إنشاء هذه الحديقة العامة، ولا تزال كلفة المشروع غير معروفة».