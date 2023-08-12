زراعة عقرة : نتوقع أن يصل إنتاج “التين “هذا العام الى 7 آلاف طن

كشفت المديرية العامة للزراعة في عقرة في تصريحات لكوردستان 24 ، أن هناك حوالي 250 ألف شجرة “تين “في المنطقة ومن المتوقع أن تنتج أكثر من 7000 طن من التين هذا العام.

ونظرا لازدياد الطلب على “تين ” عقرة حيث يتراوح سعر التين بين ثلاثة آلاف وسبعة آلاف دينار عراقي بالإضافة إلى المشترين المحليين من كوردستان يزور الكثير من السائحين من جنوب ووسط العراق ودول أخرى عقرة يومياً لشراء التين من الأسواق.

ومن أبرز أنواع التين التي تنتجها مدينة عقرة هي البيناتي والشنكالي والرشخال وغيرها من مسميات محلية يطلقها الفلاحون للتفريق بين أنواعه المتعددة.

يأتي هذا ضمن السياسة التي تنتهجها التشكيلة الحكومية التاسعة في إقليم كوردستان وأهتمامها البالغ بالزراعة والمزارعين وتقديم الدعم لهم بهدف النهوض بواقع القطاع الزراعي وذلك لجعل المنتج المحلي اساسيا في الاسواق.

وكانت حكومة إقليم كوردستان، أعلنت الشهر الماضي عن تصدير 120 طناً من البطاطس يومياً إلى دولة الإمارات المتحدة، على أن تصدّر خلال الاسبوع 500 طن.

وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان، هيوا علي، إن حكومة الإقليم وقّعت مع شركتين في الإمارات عقداً لتصدير 5000 طن من البطاطا.

وأضاف علي أنه من المتوقّع البدء بتصدير 120 طناً من البطاطس بشكلٍ يومياً، بمعدّل 500 طن في الاسبوع.

وسبق لحكومة الإقليم أن صدّرت 300 طن من البطاطس إلى الإمارات، في خطوةٍ لاقت ترحيباً من مزارعي محافظة أربيل.

وفي وقتٍ سابق، أعلن إقليم كوردستان عن عزمه لتصدير مئات الأطنان من البطاطس إلى دول الخليج العربي، بطلبٍ من فروع ماكدونالدز إحدى أكبر سلسلة مطاعم الوجبات السريعة في العالم.

يتزامن ذلك مع إعلان وزارة الزراعة والموارد المائية بالإقليم عن مواصلة العمل لضمان الأمن الغذائي وتصدير منتجات المزارعين إلى الأسواق الخارجية.