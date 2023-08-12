رفع أكثر من 12 الف لغم في كوردستان خلال 4 سنوات

أعلنت حكومة اقليم كوردستان، اليوم السبت، رفع 12 ألف لغم في إحصائية نشاطاتها لتنظيف حقول الألغام خلال 4 سنوات.

إذ قالت دائرة الإعلام والمعلومات في بيان إن “حكومة الإقليم تمكنت خلال 4 سنوات الماضية من رفع 12 ألفاً و 689 لغماً في عموم محافظات الاقليم”.

أضافت الدائرة أن المؤسسة العامة لشؤون الألغام، تمكنت من تطهير 5 ملايين و 38 ألفاً و 629 متراً مربعاً من الألغام خلال الاعوام الأربعة الماضية.

وبحسب تقارير المؤسسة فأنه تم في (2019 – 2020) تطهير 2 مليون و 5 ألفاً و 657 متراً مربعاً من الأراضي في 68 حقل ألغام في المحافظات الأربع لإقليم كوردستان، منها 5 آلاف و92 لغماً مضاداً للأفراد و 9 ألغام مضادة للدبابات، كذلك تدمير 6 آلاف و 759 قطعة متفجرات متنوعة.

كذلك كشفت عن إجراء 4 آلاف و 589 زيارة ولقاء مع أفراد من مختلف الأعمار والفئات الاجتماعية، وتم نشر 173 ألف و 784 وسيلة توعوية مختلفة للتعريف بمخاطر الألغام وكيفية تجنبها.

فيما تم في العام (2020-2021) تطهير حوالي 249 ألفاً و 832 متراً مربعاً من الأراضي بستة حقول تحتوي على 1472 لغماً مضاداً للأفراد و26 لغماً مضاداً للدبابات، وتدمير 21 ألفاً و805 قطعة متفجرات.

وعلى صعيد الزيارات للمناطق ورفع الوعي بين الأهالي، تم اجراء 1894 زيارة ولقاء، وزعت خلالها 143 ألف و71 مادة توعوية.

وتشير التقارير الى انه في (2021-2022) تم تطهير 690 ألف و 268 متراً مربعاً من الأراضي المشتملة على 23 حقل ألغام، والتي احتوت بدورها على 2179 لغماً مضاداً للأفراد، و 246 لغماً مضاداً للدبابات، و 19 ألفاً و330 قطعة متفجرات متنوعة، تم تدميرها بالكامل.

وتجدر الاشارة الى ان معظم تلك الالغام تعود الى فترة الحرب العراقية-الايرانية التي دامت ثمانية اعوام، ابتداءا من عام 1980 حتى عام 1988، حيث تعرضت العديد من المدن والمناطق الكوردستانية الى التدمير والتخريب بحكم قربها من ميادين المعارك، او تحولها الى ميادين معارك فعلية، ناهيك عن سياسة الارض المحروقة التي انتهجها نظام حزب البعث السابق تجاه ابناء الشعب الكوردي، والتي خلفت خسائر واضرار بشرية ومادية كبيرة جدا.