الرئيس مسعود بارزاني يعزّي فؤاد معصوم بوفاة عقيلته

عزّى الرئيس مسعود بارزاني، الرئيس العراقي الأسبق فؤاد معصوم بوفاة عقيلته، اليوم الجمعة (11 آب 2023).

وفيما يلي نص رسالة التعزية التي نشرها المقر الرسمي للرئيس بارزاني:

رسالة تعزية من الرئيس بارزاني للدكتور فؤاد معصوم..

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ العزيز الدكتور فؤاد معصوم ..

ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة عقيلتكم (روناك عبد الواحد).. أقدم تعازي الحارة لكم ولعائلتكم وذويكم .

اسأل الله أن يتغمد روح المرحومة بالرحمة ويجعل مأواها الجنه .. الصبر والسلام للجميع

إنا لله وإنا اليه راجعون.

مسعود بارزاني

11 آب 2023