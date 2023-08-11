اليوم الجمعة الأكثر سخونة في إقليم كوردستان خلال العام 2023

قالت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل والمواصلات في إقليم كوردستان، أن اليوم الجمعة المصادف الـ11 من شهر آب/أغسطس يُعد من أكثر الأيام سخونة خلال العام الحالي.

وقالت المديرية في منشور عن توقعات درجات الحرارة، إن اليوم الأكثر سخونة في السنة لغاية الآن، وخاصة في إدارة منطقة كرميان المستقلة، ومحافظة أربيل، ومحافظة كركوك والمناطق المحيطة بها.

وبلغت أعلى معدلات درجات الحرارة في قضاء خانقين 53 درجة مئوية، وجاء بعده محافظة كركوك 51 درجة مئوية، وقضاء “ميدان”، وطوزخورماتو في كرميان، وخبات في اربيل، 50 درجة مئوية لكل منها، ومن ثم قضاء كلار 49 درجة مئوية، أما مركز مدينة أربيل فقد سجل48 درجة مئوية.