خلال ساعات.. اعتقال قاتل شقيقيه ونجله في السليمانية

أعلنت إدارة ناحية “بيره مكرون” في محافظة السليمانية، يوم الجمعة، اعتقال متهم قام بقتل شقيقيه ونجله في الناحية، بظرف 15 ساعة فقط.

وقال بكر عبد الكريم، مدير الناحية في تصريح لوكالة شفق نيوز، إنه “خلال أقل من 15 ساعة، تم اعتقال متهم قام بقتل ثلاثة من أفراد أُسرته وإصابة اثنين آخرين”.

وأضاف، أن “أمراً من قاضي التحقيق، ساعد قوات الأمن في اعتقال المتهم بإحدى القرى المحيطة بالناحية، في تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة، وهو الآن قيد التحقيق”.

وكان مدير ناحية بيره مكرون في السليمانية، بإقليم كوردستان، قد أفاد أمس الخميس، بمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة رابع من أسرة واحدة على يد أحد أفرادها.

بدوره، أبلغ مصدر صحي، بأن “قاتل شقيقيه ونجله أصاب شخصاً آخر من أفراد الأسرة، جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تم إخلاء القتلى لدائرة الطب العدلي”.