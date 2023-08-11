وفاة زوجة الرئيس العراقي الأسبق فؤاد معصوم

توفيت روناك عبد الواحد، زوجة الرئيس العراقي الأسبق فؤاد معصوم، اليوم الجمعة (11 آب 2023).

وقال المستشار السابق لفؤاد معصوم، عبد الله علياويي، ان “روناك عبد الواحد، زوجة الرئيس العراقي الأسبق فؤاد معصوم، توفيت اليوم الجمعة، في العاصمة بغداد، عن عمر يناهز الـ 81 عاماً”.

واضاف عبد الله علياويي ان “جثمان الراحلة روناك عبد الواحد، سيوارى الثرى يوم غد السبت في مقبرة العائلة بقضاء كويسنجق”.

ولدت روناك عبدالواحد مصطفى، سنة 1942، في مدينة الديوانية، وتخرجت من معهد المعلمين، ولها سبعة أخوة، وأربع أخوات، وتزوجت سنة 1968 من فؤاد معصوم عندما كان ممثلاً خاصاً للملا مصطفى البارزاني في العاصمة المصرية القاهرة.

لدى روناك عبدالواحد مصطفى، خمس بنات، هن شيرين، وجوان، وزوزان، وفيان، وشيلان، فضلاً عن ولد توفى في الخامسة عشرة من عمره.

يشار الى ان عقيلة رئيس الجمهورية العراقية الأسبق، روناك عبد الواحد، قالت في مقابلة لها في شهر آب 2016، إنها لا تريد أن يقال عنها السيدة الأولى في العراق، بل ترغب أن ينادونها بالمقاتلة في صفوف قوات البيشمركة.

روناك عبدالواحد مصطفى تولت رئيسة منظمة “المرأة العربية” رسمياً في عام 2016، كونها مثلت العراق في عضوية المجلس الأعلى لمنظمة “المرأة العربية” الذي يضم في عضويته السيدات الأوليات من الدول الأعضاء، فيما تمثل الوزيرات دولهن في المجلس التنفيذي.