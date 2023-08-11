الصحة العالمية: زيادة الإصابات بـ «كورونا» بنسبة 80% خلال 4 أسابيع

أعلنت منظمة الصحة العالمية إصابة نحو 1.5 مليون شخص بفيروس «كورونا» في العالم خلال الفترة من 10 تموز / يوليو إلى 6 آب / أغسطس، وازدياد عدد الإصابات بنسبة 80% مقارنة بالأيام الـ28 السابقة.

وذكرت المنظمة أنه تم تسجيل 149210 حالة إصابة و2560 حالة وفاة في العالم خلال 4 أسابيع.

وأكدت أن «كوفيد-19 لا يزال يمثل تهديداً كبيراً» على الرغم من انتهاء حالة الطوارئ، التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية في 5 أيار / مايو.

وأشارت إلى زيادة انتشار «أوميكرون»، متحور فيروس «كورونا» حيث تم رصده منذ 9 آب / أغسطس في 48 دولة.