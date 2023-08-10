أغسطس 10, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل القنصل العام الأمريكي بمناسبة انتهاء مهام عمله

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فى :أخبار عــامة
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رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل القنصل العام الأمريكي بمناسبة انتهاء مهام عمله

 استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 10 آب (أغسطس) 2023، القنصل العام الأمريكي لدى الإقليم إيرفن هيكس، بمناسبة انتهاء مهام عمله.

وفي مستهل اللقاء، أشار رئيس الحكومة إلى أواصر الصداقة والعلاقات التاريخية والمتميزة التي تجمع بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة الأمريكية، كما أعرب عن شكره للقنصل العام الأمريكي على أدائه وجهوده التي بذلها من أجل تعزيز العلاقات الثنائية، وتمنى له التوفيق والنجاح في مهامه المستقبلية.

من جانبه، عبّر القنصل العام الأمريكي عن شكره وتقديره لرئيس الحكومة وللجهات المعنية في حكومة إقليم كوردستان على الدعم الذي قُدم له أثناء فترة عمله، وذلك من خلال التنسيق والتعاون المثمر والفعّال مع قنصلية بلاده.

 

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