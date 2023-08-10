مخيم الهول يعتزم إعادة ما يقارب 220 عائلة إلى الرقة

تعتزم إدارة مخيم الهول إعادة ما يقارب 220 عائلة من المخيم باتجاه الرقة.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن “إدارة مخيم الهول تحضر قوائم اسمية، ودراسات أمنية لعدد من عوائل الرقة القاطنين في المخيم من نساء وأطفال، ممن ثبت خلو سجلهم الأمني من أي انتهاكات.

وأضاف المرصد أنه تم رفع أسماء “ما يقارب 220 عائلة من مجلس الأعيان وشيوخ ووجهاء الرقة منذ نيسان المنصرم، لإعادتهم ودمجهم بالمجتمع”.

خلال السنوات الأربع الماضية، تم إعادة أكثر من 800 عائلة من عائلات داعش إلى الرقة، لكن لا تزال هذه العائلات تعيش في وضع سيء للغاية.

يشار إلى أن عدد سكان المخيم انخفض، ويرجع ذلك في الغالب إلى السماح لآلاف سكان المخيم السوريين والعراقيين بالعودة إلى ديارهم.

لكن الدول الأخرى امتنعت إلى حد كبير عن استعادة مواطنيها الذين سافروا للانضمام إلى داعش بعد أن استولى التنظيم على أجزاء كبيرة من العراق وسوريا في عام 2014.

في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية أنها سلمت 50 من عناصر داعش العراقيين إلى بغداد، وأعادت 170 عراقياً كانوا يعيشون في المخيم.

في (4 حزيران 2023) صرح المتحدث الرسمي لوزارة الهجرة والمهجرين العراقية، علي جهانكير، لشبكة رووداو الإعلامية بأنه “نحو 7000 عائلة عراقية بقيت في مخيم الهول”.

وأوضح علي جهانكير أن “إعادة العوائل الباقية رهن باستكمال مراحل تأهيل وإعادة العوائل المتواجدة حالياً في مخيم الجدعة، وبعد ذلك يقوم الجانب العراقي بإعلام قسد بإعادة قوافل أخرى من تلك العوائل إليه”.