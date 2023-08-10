مجدداً.. 13 مدينة عراقية بقائمة أعلى درجات الحرارة في العالم

احتلت 13 مدينة عراقية، مراتب قائمة أعلى درجات الحرارة في العالم خلال الساعات الـ24 الماضية.



ونشرت محطة “بلاسيرفيل” في كاليفورنيا الأمريكية، جدولاً من 15 منطقة ومدينة عالمية سجلت أعلى درجات بالحرارة في العالم خلال آخر 24 ساعة.

وبين الجدول أن منطقة “خانقين” في العراق سجلت أعلى درجة حرارة بالعالم وبواقع 50.5 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثانية منطقة ” العمارة” في العراق وبواقع 49 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثالثة مدينة ” البصرة- الحسين” في العراق وبواقع 49 درجة مئوية.