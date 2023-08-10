عسل إقليم كوردستان الأول آسيوياً

تبوأ عسل إقليم كوردستان الصدارة في مهرجان العسل الدولي الخامس عشر في السعودية، متفوقاً على عسل دول آسيوية وعربية، في حين أعلنت وزارة زراعة إقليم كوردستان أنها تلقت طلبات من عدة دول لاستيراده.

وقال رئيس شبكة النحالين في إقليم كوردستان، عارف شيرواني، لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الأربعاء (9 آب 2023)، إنهم شاركوا في المهرجان بنماذج “من إنتاج مدن ومناطق مختلفة من إقليم كوردستان”، مضيفاً أن “عسل كوردستان كان من بين الأفضل، وتبوأ الصدارة مرة أخرى”.

انطلق المهرجان يوم الثلاثاء 8 آب الجاري، بمشاركة 120 من مربي النحل من 40 دولة، بينهم مربو نحل من إقليم كوردستان.

في السياق، قال مدير إعلام وزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان، هيوا علي، لشبكة رووداو الإعلامية، إن “عسل كوردستان حصل على المركز الأول مرة أخرى”، لافتاً إلى أن هذا الانجاز سيؤدي إلى زيادة الطلبات التي تقدم بها فعلاً عدد من الدول الأوربية والعربية، بينها دول خليجية.

واشار إلى أن حكومة إقليم كوردستان، شكلّت لجنة لـ “تصدير المنتجات الزراعية” وهي تحمل على تحقيق ذلك الآن، مبيّناً “عسل كوردستان أحد هذه المنتجات، و”لا شك في أن ذلك سيؤدي إلى زيادة الإنتاج ويشجع مربي النحل”.

اختيار العسل الأفضل خلال المهرجان يعتمد على عدة معايير، الجودة، النكهة، واللون.

في 2009، حصل عسل كوردستان على الصدارة أيضاً خلال مهرجان أقليم في العاصمة الفرنسية باريس.

هناك أكثر من 17 ألفاً من مربي النحل في إقليم كوردستان لديهم 700 ألف خلية، وينتجون أكثر من 400 طن من العسل سنوياً.

وقد تقرر هذا العام ولأول مرّة تحويل العسل المنتج في إقليم كوردستان الى علامة تجارية عالمية تصدّر من إقليم كوردستان الى دول أخرى، مع تزايد الانتاج وتكاثر النحل بشكل ملحوظ، حيث تضاعفت خلايا النحل هذا العام لضعفين او ثلاثة.

تنتج ثلاثة أنواع من العسل في إقليم كوردستان، العسل البرّي وهو من أجود أنواع العسل ينشأ بعيداً عن الزحام ويد الانسان، ويصل سعر الكيلوغرام الواحد منه الى أكثر من 100 دولار.

عسل الخليف، فيه تقوم مجاميع النحل بإنشاء اعشاشها بنفسها ويكون دور الانسان محدودا في زيادة انتاج هذا النوع من العسل، يصل سعر الكيلوغرام الواحد منه الى نحو 100 الف دينار.

عسل الصندوق، يتم إعداد الأعشاش بشكل مسبق، ليقوم النحل بانتاج كمية أكبر من العسل وبشكل أسرع، ويتراوح سعر الكيلوغرام الواحد من هذا النوع بين 20 الف الى 60 ألف دينار.