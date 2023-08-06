قرار جديد من مفوضية الانتخابات بخصوص تصويت نازحي نينوى المتواجدين في دهوك

أفاد مسؤول بالفرع الـ 14 للحزب الديمقراطي الكوردستاني (فرع محافظة نينوى) انه بموجب قرار جديد من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ، فإن النازحين من محافظة نينوى (مركزها الموصل) المتواجدين في محافظة دهوك ، وبطاقتهم التموينية عائدة لمحافظة نينوى ، سيكون عليهم التصويت في نينوى في انتخابات المجالس البلدية المقبلة.

مسؤول مكتب الانتخابات بالفرع الـ 14 للحزب الديمقراطي الكوردستاني مناف حسن ، قال لـ (باسنيوز) ان قرار المفوضية هذا سيشمل اكثر من 18 الف نازح من نينوى يعيشون ضمن حدود محافظة دهوك ، وبموجب القرار عليهم نقل سجلهم الانتخابي من دهوك الى الموصل.

موضحاً ، بالقول ليس من الضروري ان ينقلوه الى مركز المحافظة بل الى أي مركز انتخابي قريب لكن تابع لمكتب انتخابات الموصل.

وأضاف حسن ، ان هؤلاء النازحين بإمكانهم الان نقل سجلهم الانتخابي الى المراكز الانتخابية التابعة لمحافظة نينوى للتصويت في الانتخابات المحلية المقبلة.

وحدد مجلس الوزراء العراقي يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول القادم موعدا لإجراء انتخابات مجالس المحافظات لعام 2023.

في حين أن آخر انتخابات محلية في العراق كانت أجريت في عام 2013.

ومع اجتياح تنظيم داعش للأراضي العراقية في العام التالي، واصلت مجالس المحافظات عملها حتى قرر رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي إلغاءها في 2019.