مسؤول في الحزب الدیمقراطي الكوردستاني: سنفوز بغالبية الاصوات في إنتخابات مجلس محافظة نينوى

قال نائب رئيس المكتب التنظيمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني في نينوى ، إنهم متفائلون بفوزهم بأغلبية الأصوات في انتخابات مجلس محافظة نينوى.

وأضاف ناظم هركي ، نائب رئيس المكتب التنظيمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني في نينوى ، لكوردستان 24 اليوم الأحد ، “لقد قمنا بجميع الاستعدادات اللازمة لانتخابات مجلس محافظة نينوى ،ونحن متفائلون بأننا سنفوز بأغلبية الأصوات في المحافظة مرة أخرى وسنكون الأول هذه المرة.

وقال هركي “في جميع الانتخابات البرلمانية السابقة ومجالس المحافظات ، فاز الحزب الديمقراطي الكوردستاني بالمركز الأول في محافظة نينوى وحصل على أكبر عدد من الأصوات في المحافظة،وتعد محافظة نينوى ثاني أكبر محافظة في العراق ولها أهمية خاصة بها لجميع الأطراف”.