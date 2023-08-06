موجة حارة تجتاح إقليم كوردستان وتستمر لعدة أيام

توقعت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل والمواصلات في إقليم كوردستان، اليوم الأحد، اجتياح موجة ساخنة ترتفع معها درجات الحرارة بشكل ملحوظ إعتبارا من الغد.

وأضافت المديرية في بيان، إن تأثير هذه الموجة سيستمر لغاية الأسبوع المقبل، مشيرة إلى، أن درجات الحرارة ستبلغ ذروتها يوم الخميس من الأسبوع الجاري.

وبحسب البيان، فإن أعلى معدل لدرجات الحرارة ستكون كالأتي:-

-في مركز محافظة أربيل 47 درجة مئوية.

-السليمانية 45 درجة مئوية.

-دهوك 46 درجة مئوية.

-كركوك 50 درجة مئوية.

-حلبجة 47 درجة مئوية.

-إدارة منطقة كرميان قريبة من 51 درجة مئوية.

-إدارة منطقة رابرين 45 درجة مئوية.

-والمناطق الجبلية فوق 42 درجة مئوية.

-وستكون المناطق الجبلية الحدودية فوق 34 درجة مئوية.

وإختتمت المديرية بيانها بالقول: إن هذه الموجة الحارة ستستمر لعدة أيام، لذا فهي تختلف عن الموجات الأخرى، ما يجعل إقليم كوردستان والمنطقة تحت تأثيرها.