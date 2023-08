ترحيب دولي بإعلان نيجيرفان بارزاني موعد انتخابات برلمان كوردستان

رحبت وزارة الخارجية الأميركية بتحديد موعد لانتخابات برلمان كوردستان.

وقالت في تغريدة اليوم الجمعة (4 آب 2023)، إن “الانتخابات المنتظمة والحرة والنزيهة تضفي الشرعية على الحكومات”، كما تمنح المواطنين صوتاً في “اختيار من يمثلهم”.

في وقت سابق رحبت السفارة الأميركية وبعثة الاتحاد الأوربية لدى العراق والقنصليات العامة الأميركية، البريطانية والهولندية في إقليم كوردستان، بإعلان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني موعد انتخابات برلمان كوردستان.

وقالت ألينا رومانوسكي، في تغريدة عبر تويتر، اليوم الجمعة (4 آب 2023): “ترحب السفارة الأميركية في بغداد والقنصلية الأميركية في أربيل بإعلان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني عن موعد انتخابات برلمان إقليم كوردستان العراق في 25 شباط 2023”.

السفيرة ألينا رومانوسكي شدد على أن “انتخابات حرة ونزيهة وفي الوقت المناسب، ضرورية لأي ديمقراطية سليمة”.

We welcome the announcement of Iraqi Kurdistan Parliamentary elections in February 2024. Regular, free, and fair elections confer legitimacy to governments and give citizens a voice in who is chosen to represent them in government and a stake in how they are governed. https://t.co/frPri8cU7T — U.S. State Dept – Near Eastern Affairs (@StateDept_NEA) August 4, 2023

إلى ذلك، رحبت السفارة الإيطالية بإعلان رئيس إقليم كوردستان، نيجرفان بارزاني، موعد الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان.

وقالت في تغريدة: “نرحب بإعلان رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، موعد الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان في 25 شباط 2024″، داعية إلى تنفيذها بصورة “حرة ونزيهة”.

ولفتت إلى أن “حق التصويت هو العمود الفقري للديمقراطية، ومناسبة لا تقدر بثمن للشعب الكوردي للتعبير عن صوته”.

We welcome @IKRPresident Nechirvan Barzani’s announcement of Parliamentary elections in the #KRI on 25 Feb. 2024, calls for their free, fair and swift execution. The right to vote is the backbone of democracy & and invaluable occasion for the Kurdish people to express their voice pic.twitter.com/3ObnEK1yNs — Italy in Iraq (@ItalyinIraq) August 4, 2023

كما رحب الاتحاد الأوروبي بتحديد موعد لانتخابات برلمان كوردستان.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي، فالي فاريولا، في تغريدة اليوم، إنه عقد يوم “اجتماعاً ممتازاً” مع رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، بمناسبة انتهاء فترة عمله.

وأضاف: “رحبت بتحديد موعد انتخابات إقليم كوردستان في 25 شباط 2024. يجب على جميع الأطراف التعاون لانجاحها”.

Yesterday, during my farewell trip to KRI, I had an excellent meeting with HE KRI President Nechirvan Barzani. I welcomed the setting of the date for KRI elections for 25 February 2024. All parties should now co-operate to make them a success. pic.twitter.com/VuowtSG8mG — Ville Varjola 🇪🇺 🇮🇶 (@EUAmbIraq) August 4, 2023

بدورها، رحبت القنصل العام البريطاني في أربيل، بتحديد موعد إنتخابات إقليم كوردستان من قبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مؤكدة أن “بريطانيا طالبت دوماً بإجراء إنتخابات عامة حرة ونزيهة دون تأخير”.

وحثت “جميع الأطراف على المشاركة (في الانتخابات) بصورة بناءة”، مشيرة إلى أن هذه الانتخابات فرصة لمواطني إقليم كوردستان للمشاركة في العملية الديمقراطية والتأكيد على استخدام حقهم في الاقتراع.



وأعربت القنصلية العامة لهولندا في أربيل عن دعمها الكامل لـ “إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة” في إقليم كوردستان.

وأكدت في تغريدة اليوم، أهمية الانتخابات لـ “تمكين جميع مواطني إقليم كوردستان من ممارسة حقهم في التصويت”.

An important announcement by @IKRPresident to hold Parliamentary elections in the Kurdistan Regio of Iraq on February 25 next year. We are in full support of free, fair and inclusive elections to enable all people of the KRI to exercise their right to vote. — Netherlands in Kurdistan Region (@nlinkri) August 4, 2023

من جانبها، رحبت القنصلية العامة لألمانيا في أربيل بتحديد موعد الانتخابات، داعيةً جميع الأطراف إلى المشاركة الفاعلة فيها.

وقالت في تغريدة: “نرحب كثير بتحديد رئيس إقليم كوردستان موعد الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان”.

وحثت جميع الأطراف على “المشاركة البناء، والتأكد من إجرائها في موعدها بطريقة حرة ونزيهة وشاملة”.

We very much welcome that @IKRPresident has set the date for parliamentary elections in #KRI. We encourage all parties to particpate constructively and make sure that the elections are held on time in a free, fair and inclusive manner. — German Consulate Erbil (@GermanyInKRI) August 4, 2023

ووصف القنصل العام الفرنسي في أربيل، رودولف ريتشارد، في تغريدة، إعلان رئيس إقليم كوردستان موعد الانتخابات بـ “الخطوة الأساسية”.

وأكد أهمية أن الجهات المعنية والأحزاب السياسية معاً من أجل “عملية انتخابية تحترم المعايير الدولية”.

Le décret du Président de la Région Autonome du Kurdistan fixant la date des élections au Parlement est une étape-clé. Important que toutes les autorités compétentes et les partis politiques collaborent en vue d'un processus électoral qui respecte les normes internationales. — Rodolphe Richard (@RodolpheR_CGF) August 4, 2023

في السياق، رحبت كندا بـ “قرار” رئيس إقليم كوردستان اجراء الانتخابات في 25 شباط المقبل.

ودعت القنصلية الكندية العامة في أربيل “جميع الأطراف السياسية إلى تجديد مساعيهم بهدف دعم اجراء انتخابات حرة ونزيهة”.

We welcome @IKRPresident’s announcement that the #Kurdistan Region of Iraq will hold its parliamentary elections on February 25. We urge all parties and authorities to renew their efforts to support a transparent, free, and fair elections process. #Canada — Canada in Erbil (@CanadainErbil) August 4, 2023

يوم أمس، أعلن المتحدث باسم رئاسة إقليم كوردستان دلشاد شهاب، في مؤتمر صحفي، أن “رئيس إقليم كوردستان حدد يوم 25 شباط 2024 موعداً لإجراء انتخابات برلمان إقليم كوردستان، وهذا عقب إجراء استشارات ونقشات مع كافة الأطراف السياسية لإقليم كوردستان”.

في وقت لاحق، أكدت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، جمانة الغلاي، في تصريحات لشبكة رووداو الإعلامية، أن المفوضية ستباشر بالاستعدادات والتحضيرات لإجراء الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان، عقب استلام مرسوم رئاسة إقليم كوردستان بهذا الخصوص، الأسبوع المقبل.

وكان مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة العراقية للانتخابات قد اصدر قراره رقم 9 في 18 تموز الجاري، المتضمن “اقتراح موعد لإجراء انتخابات برلمان إقليم كوردستان العراق في (18 شباط 2024) أو أبعد من ذلك التاريخ”، ذلك لتزامن مقترح الموعد المقدم من قبل رئاسة اقليم كوردستان مع إجراء انتخابات مجالس المحافظات 2023، مؤكدة تعذّر إجراء العمليتين الانتخابيتين في آن واحد أو بفاصل زمني قريب لأسباب فنية وإجرائية.

القرار جاء رداً على دعوة رئاسة إقليم كوردستان المفوضية إبداء استعداداها للإشراف على الانتخابات المزمع إجراؤها في كوردستان، وان تجري العملية إما في موعدها المحدد في تشرين الثاني المقبل أو مع انتخابات مجالس المحافظات العراقية في 18 كانون الاول 2023.

في 30 أيار الماضي، قضت المحكمة الاتحادية بــ “عدم دستورية” قانون استمرار الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان رقم 12 سنة 2022 الصادر عن برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم 11 في (9 تشرين الأول 2022)، واعتبار مدة الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان “منتهية بانتهاء المدة القانونية المحددة لها” في (6 تشرين الثاني 2022).