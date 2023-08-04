أغسطس 04, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

اربيل.. إغلاق سبع محطات وقود بسبب بيع بنزين “رديء الجودة”

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فى :أخبار عــامة
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اربيل.. إغلاق سبع محطات وقود بسبب بيع بنزين “رديء الجودة”

أعلنت قائمقامية قضاء مركز أربيل، اليوم الجمعة، إغلاق سبع محطات بسبب بيعها بنزين “رديء الجودة”.

وقالت القائمقامية في بيان انه “بعد فحص 50 محطة وقود من تاريخ 29 تموز الماضي ولغاية الثاني من شهر آب الجاري تمكنت اللجان المعنية من اغلاق 7 محطات بسبب بيع البنزين رديء الجودة”.

ونشرت القائمقامية في بيانها أسماء المحطات المغلقة، وهي : محطة هيمن، ومحطة هاونيشتيمان، ومحطة رَوَند، ومحطة دلنيا، ومحطة پَيام، ومحطة ماردين ومحطة گاره، وذلك كعقوبة بحق اصحاب المحطات الذي يكررون المخالفة”.

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