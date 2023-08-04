تعليق جديد من الدنمارك بشأن حرق القرآن: خطر يهدد أمننا ويعرضنا للعزلة

أفادت رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن، اليوم الجمعة، بأن فرض قيود محتملة للحد من حرق الكتب الدينية لن يقيد حرية التعبير، مضيفة، “لا أعتقد أن عدم التمكين من حرق كتب الآخرين هو قيد على حرية التعبير” وفق موقع “بوليتيكو” الإخباري.

وأعلنت الحكومة الدنماركية موخرا، عزمها دراسة سبل قانونية للحد من الاحتجاجات التي يتخللها أحيانا حرق نسخ من الكتب الدينية، وفي تعليقها على ذلك أشارت فريدريكسن إلى، أن الحظر المحتمل “لن يسبب مشكلة”.

وتطرقت للمرة الأولى للاعتداءات التي تستهدف القرآن في بلادها، قائلة، “هناك خطر أمني ملموس. هذا يعرضنا لخطر العزلة دوليا”، مشيرة إلى، أن “هذا يمثل إشكالية بشكل خاص في وقت نبذل الكثير من الجهود لبناء شراكات وتحالفات”.