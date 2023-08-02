مسرور بارزاني يوعز إلى وزارة المالية ببدء توزيع رواتب الموظفين

أوعز رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، وزارة المالية بالإعلان عن جدول رواتب الموظفين وتوزيعها في أقرب وقتٍ ممكن، وفق ما أعلنه المتحدث باسم الحكومة بيشوا هوراماني.

وكانت الحكومة الاتحادية أودعت اليوم الأربعاء مبلغ 598 مليار دينار في الحساب المصرفي لوزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان.

وقال هوراماني في بيانٍ له، أن بغداد “لم ترسل المبلغ اللازم لتوزيع رواتب الموظفين، لأن الإقليم بحاجة إلى 912 مليار دينار وليس 598 مليار دينار”.

وأكّد أن رئيس الحكومة خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، وجّه وزارة المالية بإعلان جدول رواتب الموظفين والبدء بتوزيعها في أقرب وقتٍ ممكن، وسد العجز الحالي.

وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم عوادي، أكّد في حديثٍ لـ كوردستان 24، أن بغداد سترسل إما الأربعاء أو يوم غدٍ الخميس، مبلغاً من المال إلى إقليم كوردستان لتوزيع رواتب الموظفين.

من جانبه، قال مدير عام المصارف التجارية بالإقليم، مولود صابر: إنه من المتوقّع أن تحوّل بغداد من حسابها المصرفي مبلغ 906 مليار دولار إلى حساب وزارة المالية في حكومة كوردستان.

وأضاف في تصريحٍ لـ كوردستان 24، أن الحكومة الاتحادية على استعداد لإيداع رواتب موظفي كوردستان كاملةً في الحساب المصرفي لوزارة مالية الإقليم.

يأتي ذلك، بعد سلسلة من لقاءات عقدها وفدٌ من الإقليم في العاصمة بغداد مع وفدٍ من الحكومة الاتحادية ناقشا خلالها حصة كوردستان من الموازنة الاتحادية وتنفيذها.

ويتواجد في بغداد وفدٌ فني من وزارة الثروات والموارد الطبيعية بإقليم كوردستان للقاء مسؤولين في وزارة النفط العراقية، بهدف مناقشة مسوّدة قانون النفط والغاز.