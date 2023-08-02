المفوضية تقسم مقاعد المحافظات والكوتا في الانتخابات المحلية

أوضحت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الأربعاء، آلية احتساب مقاعد المحافظات والكوتا في الانتخابات المحلية.



وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، في تصريح صحفي، إن “عدد مقاعد المحافظات في كل مجلس محافظة، هي 12 مقعداً، ويحسب بمعدل مقعد واحد لكل 200 ألف نسمة لمن زادت عن مليون نسمة”.

وأضافت الغلاي، “على سبيل المثال في محافظة كربلاء المقدسة عدد السكان مليون و250 ألفاً و608 مواطنين، فبالتالي لديها 12 مقعداً، وهنالك 200 ألف نسمة فوق المليون، فيضاف لها مقعد آخر فيصبح العدد 13 مقعداً، تقسم عشرة للرجال وثلاثة مقاعد للنساء”.

وتابعت، أن “تقسيمات المكونات، هي 4 مقاعد للمكون المسيحي بمعدل مقعد واحد في محافظات بغداد ونينوى والبصرة و كركوك، ومقعدين لمكون الكرد الفيليين بمعدل مقعد واحد في كل من محافظتي بغداد وواسط ، ومقعدين للصابئة المندائية في محافظتي بغداد وميسان، ومقعد واحد للأيزيدية في نينوى، ومقعد واحد للشبك في نينوى أيضاً”.