محافظ نينوى: ماوصل المحافظة للاعمار خلال السنوات الماضية كانت 3 تريليونات دينار وليست 6

نفى محافظ نينوى نجم الجبوري ، معلومات افاد بها نواب عن نينوى عن وصول 6 تريليونات دينار إلى المحافظة في السنوات الثلاث الماضية.

وقال الجبوري في تصريح ، طالعته (باسنيوز) ان” المبلغ الذي وصل من اجل اعمار محافظة نينوى لا يتجاوز 3 تريليون دينار فقط”.

مؤكدا ، ان ” الحديث عن مبلغ الـ 6 ترليونات عارية عن الصحة وهدفه الاستهداف الشخصي وعملية الاعمار في نينوى”.

وأردف الجبوري ، بالقول ان ” اثارة مواضيع غير صحيحة عن هدر المليارات وضياعها في نينوى، تؤكد أن البعض يلجا الى المنافسة الغير الشريفة والبعد عن اخلاق الفرسان في المنافسة” وفق تعبيره ، مبينا ان “هذه الادعاءات غير صحيحة ولاتخدم محافظة نينوى”.

وكان عدد من نواب نينوى في لجنة النزاهة البرلمانية ، أفادوا بتسليم إدارة محافظة نينوى 6 تريليونات دينار من اجل حملة الاعمار خلال السنوات الثلاث الماضية.