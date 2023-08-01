الثروات الطبيعية في حكومة كوردستان: معالجة أزمة البنزين قريباً

أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان ، اليوم الثلاثاء ، انه سيتم معالجة أزمة البنزين في الإقليم خلال وقت قريب، مشيرة الى تكثيف جهودها خلال الأيام الماضية لمعالجة الازمة.

بعد السماح باستيراد نحو 71 مليون ليتر من البنزين شهرياً.

وقالت الوزارة في بيان، إنها “كثّفت من جهودها لمعالجة مشكلة نقص البنزين خلال الأيام الأخيرة في إقليم كوردستان”.

مضيفاً ” بعد الترخيص للشركات بتاريخ 30 تموز، سيتم استيراد 71 مليون ليتر من البنزين شهرياً إلى إقليم كوردستان ، وسيتم حل مشكلة نقص البنزين خلال فترة قصيرة جداً”.

وأوضح البيان ، ان “الحكومة الاتحادية خفّضت في الـ 10 من تموز الماضي، حصّة إقليم كوردستان من مادة البنزين ، ما تسبب بحدوث أزمة في الإقليم، متزامناً مع زيادة الطلب”.

وبحسب مصادر من قطاع الطاقة ، تحتاج العاصمة أربيل إلى نحو 3 ملايين ليتر من البنزين يومياً، إذ وبالإضافة إلى مئات آلاف العجلات في العاصمة ، هناك آلاف أخرى تدخل يومياً من مدن عراقية لأغراضٍ مختلفة.