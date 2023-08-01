بكلفة مليار و478 مليون دينار .. تنفيذ مشاريع مياه في بەردەرش

اعلن مدير ماء أطراف محافظة دهوك، خلات فتاح، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ حكومة إقليم كوردستان 10 مشاريع تخص المياه في قضاء بەردەرش بمحافظة دهوك، و بكلفة تصل الى مليار و478 مليون دينار.

وقال فتاح لـ (باسنيوز): “تم حفر آبار ارتوازية في القرى التابعة لقضاء بەردەرش لتوفير مياه الشرب للمواطنين، كما تم توفير الكهرباء المستمرة لهذه الآبار، وسيتم تجديد مشروع مياه كلك، كما سيتم انشاء شبكات للمياه”.

وأضاف “سيتم حفر الابار في القرى التي جفت منابعها المائية، حيث استفادت 11 قرية حتى الآن من هذه المشاريع”.