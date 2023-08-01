المفوضية العليا للانتخابات: جدولنا لانتخابات برلمان كوردستان سيتأخر

أعلن مسؤول في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أن المباشرة بجدول أعمال المفوضية للإعداد لانتخابات برلمان كوردستان الذي يتضمن خطوات تحديث التحالفات وتسجيل أسماء المرشحين، سيتأخر لحين تحديد موعد لإجراء هذه الانتخابات.

رئيس الفريق الصحفي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، عماد جميل، قال لشبكة رووداو الإعلامية يوم الثلاثاء (1 آب 2023) إن المهلة التي قدمتها المفوضية لرئاسة إقليم كوردستان لتحديد موعد إجراء انتخابات برلمان كوردستان تنتهي اليوم، لذا فإن المباشرة بجدول أعمال المفوضية لهذه الانتخابات سيتأخر كلما تأخر تحديد موعد الانتخابات، وأن تحديد اليوم الأول من شهر آب كان بناء على احتمال إجراء الانتخابات في 18 شباط المقبل.

وأوضح عماد جميل أنه بعد تحديد موعد إجراء انتخابات برلمان كوردستان من جانب رئاسة إقليم كوردستان، سيبدأ العمل على جدول أعمال المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بفتح باب التسجيل والتجديد للتحالفات وتقديم أسماء المرشحين لانتخابات برلمان كوردستان.

وقد باشر وفد رفيع المستوى من رئاسة إقليم كوردستان يوم 26 تموز المنصرم العمل ببرنامج يتضمن سلسلة زيارات للأطراف السياسية في إقليم كوردستان.

وأعلن المتحدث باسم رئاسة إقليم كوردستان، دلشاد شهاب، أنه بعد تجميع الآراء واستخلاصها سيصدر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني الأمر الإقليمي الذي يحدد موعداً جديداً لانتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان.

وكانت رئاسة إقليم كوردستان قد وجهت في (10 تموز 2023) كتاباً رسمياً إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تطلب فيه من المفوضية إبداء جاهزيتها للإشراف على انتخابات برلمان كوردستان وتم اقتراح موعدين لإجرائها، الأول في (18 شباط 2024) والثاني في (18 كانون الأول 2023) جنباً إلى جنب انتخابات مجالس المحافظات في العراق.

وعند إجابتها على كتاب رئاسة إقليم كوردستان، رأت المفوضية العليا للانتخابات أن يوم (18 شباط 2023) موعد ملائم لإجراء هذه الانتخابات في حال حسمت رئاسة إقليم كوردستان هذا الموعد بحلول الأول من آب.