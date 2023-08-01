دهوك.. إلقاء اكثر من 75 ألف سمكة في بحيرة سد خنس (صور)

اعلنت إدارة محافظة دهوك، يوم الثلاثاء، إلقاء 75 ألف سمكة صغيرة في بحيرة سد خنس، وذلك في إطار جهودها للحفاظ على البيئة وتعزيز الثروة السمكية في المنطقة.

وبين المحافظ علي تتر، خلال مؤتمر صحفي نُظم على ضفاف البحيرة، حضره مراسل وكالة شفق نيوز، أن هدف هذه الخطوة هو المساهمة في الحفاظ على البيئة المحلية وتعزيز الموارد السمكية في المنطقة.

وأشار إلى أن هناك خطة مستقبلية لبناء مشاريع سياحية في محيط بحيرة السد بهدف جذب السياح وتوفير فرص عمل لأهالي المنطقة.

يُذكر أن سد خنس يُعتبر ثاني أكبر سد في المحافظة، حيث تم الانتهاء من بنائه في عام 2023، وتصل سعة تخزين المياه فيه إلى 6 مليون متر مكعب من المياه.