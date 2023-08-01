ايرادات العراق من بيع النفط في تموز تتجاوز 8 مليارات دولار

حقق العراق من ايرادات بيع النفط، في شهر تموز الماضي، اكثر من 8 مليارات دولار، في احصائية أولية.

وزارة النفط ذكرت أعلنت بيان لها احصائية أولية صادرة عن شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، مشيرة الى أن مجموع كمية الصادرات من النفط الخام بلغت (106) ملايين و(755) ألفا و(169) برميلاً، بإيرادات بلغت (8.293) مليار دولار.

واشارت الاحصائية الى ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تموز الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق، بلغت (105) ملايين و(487) ألفا و(610) براميل.

في حين بلغت الكميات المصدرة الى الأردن (344) الفا و(804) براميل، فيما كانت الصادرات من حقول القيارة (922) ألفاً و(755) برميلاً.

معدل الكميات اليومية المصدرة بلغ (3) ملايين و (444) ألف برميل في اليوم، وقد بلغ معدل سعر البرميل الواحد (77.69) دولاراً، وفقاً لبيان وزارة النفط العراقية.

يذكر ان إيرادات صادرات النفط العراقي في شهر حزيران شهدت تراجعاً بنحو 191 مليون دولار؛ إذ سجلت 7.115 مليار دولار، مقارنة بإيرادات شهر أيار البالغة 7.306 مليار دولار.

وتسعى الحكومة العراقية إلى تعظيم إيرادات صادرات النفط، خلال العام الجاري، من خلال خطة لرفع كميات الصادرات بنحو 250 ألف برميل يومياً، خلال النصف الثاني من العام، ليصل إجمالي الكميات إلى نحو 3.6 مليون برميل يومياً.