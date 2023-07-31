حكومة كوردستان تُطلق مشروع “المنصة” الإعلامي

أعلن رئيس دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، جوتيار عادل، اليوم الاثنين، عن إطلاق منصة إعلامية باسم “سەکو” لنقل الحقائق وعمل وانشطة الحكومة ومكافحة المعلومات والأخبار الكاذبة وتصحيحها.

وقال جوتيار عادل، إن “الهدف من المشروع هو مكافحة الأخبار والمعلومات والوثائق الغير الدقيقة التي تتنشر عبر القنوات والمواقع الإعلامية والتي لها تأثير على تضليل الراي والوعي العام”.

وأضاف “يهدف المشروع إلى مكافحة الأخبار والمعلومات الكاذبة ومنع الاشاعات وتوعية الناس بمتابعة الأخبار والمعلومات وتزويدهم بمعلومات دقيقة وصحيحة، بالإضافة الى نقل الأخبار بلغة إعلامية حضارية ومعتدلة تخلق خطاباً مهنياً”.

مشيراً الى ان “هذا الأمر سيتم بالتنسيق مع وزارات وهيئات حكومة إقليم كوردستان”، موضحا “ان دائرة الاعلام والمعلومات جاهزة لأية مساعدة “.

يذكر ان التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان لديها فهم عميق لمحاولات نشر الأخبار الكاذبة والدعايات ضد حكومة الإقليم، في محاولة لخلق فجوة بين المواطنين والحكومة، لذلك هي تعمل من خلال هذه المشاريع الإعلامية المختلفة على نقل أدق المعلومات والأخبار المتعلقة بالحكومة والحياة العامة لمواطنيها بوضوح أكثر، وإظهار الصورة الحقيقية للحكومة.