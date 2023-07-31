ترحيب امريكي باتفاق الديمقراطي والوطني الكوردستانيين على دعم اجراء انتخابات برلمان كوردستان

ابدت الولايات المتحدة الأميركية ، اليوم الاثنين ، ترحيبها باتفاق الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستانيين بشأن دعمهما إجراء انتخابات برلمان كوردستان ، وتوحيد وإصلاح قوات البيشمركة.

القنصلية العامة الأميركية في أربيل ، قالت في بيان علىى حسابها في تويتر: انها ” ترحب باتفاق الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستانيين بشأن إجراء انتخابات برلمان كوردستان ودعم توحيد وإصلاح البيشمركة”.

وأضافت ” نتطلع إلى رؤية تقدم حيث يجتمع الطرفان ويتفاوضان بشأن القضايا المتبقية لصالح شعب كوردستان”.

وكان المكتبين السياسيين للديمقراطي والوطني الكوردستانيين ، قد اجتما امس الاحد ، في منطقة دباشان بمدينة السليمانية.

وذكر بيان مشترك صدر عن الاجتماع ، ، انه بعد التباحث حول وضع المنطقة بشكل عام والعراق وإقليم كوردستان بشكل خاص، أكد الجانبان على حماية كيان إقليم كوردستان وحقوقه الدستورية، وبذل كل الجهود لمواجهة العوائق من أجل تأمين قوت المواطنين وحل المشاكل .

كما اتفق الجانبان على 5 نقاط ، منها دعم إجراء انتخابات برلمان كوردستان وإعادة تنظيم وإصلاح قوات البيشمركة.