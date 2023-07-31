مجدداً.. سلوان موميكا يقوم يحرق القرآن وصورة مقتدى الصدر أمام البرلمان السويدي

أقدم “سلوان موميكا” اللاجئ العراقي في السويد، مجدداً اليوم الاثنين، على حرق نسخة من “القرآن الكريم” أمام البرلمان السويدي. وقام أيضا، بحرق صورة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقال موميكا خلال حرقه القران امام تجمع الجالية، وبحماية الشرطة السويدية: “أنا متمرد وشجاع وسأستمر بحرق القرآن لحين حظره في السويد”.

ومنحت الشرطة السويدية الإذن لإقامة احتجاج قبالة البرلمان، اليوم الإثنين ينوي منظموه: “حرق المصحف”، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وينظم التحرك الجديد، العراقي سلوان نجم، الذي سبق أن انضم إلى مواطنه، سلوان موميكا، في تحركين أقامهما الأخير خلال الفترة الماضية، وقام خلالهما بـ”تدنيس المصحف” وحرقه أمام مسجد ومبنى السفارة العراقية.

وأثار ما قام به موميكا انتقادات واسعة في دول مسلمة خصوصا في بغداد حيث اقتحم محتجون سفارة السويد وأضرموا النيران فيها.

وأمرت الحكومة العراقية بطرد السفيرة السويدية، بينما قامت دول أخرى باستدعاء سفراء استوكهولم لديها للاحتجاج.