إيرادات العراق تتجاوز 45 تريليون دينار في 5 أشهر وخبير يحذر من الاقتصاد الريعي

كشفت وزارة المالية العراقية، اليوم الاثنين، أن الإيرادات المتحصلة للبلاد خلال الأشهر الخمسة الماضية تجاوز 45 تريليون دينار، بلغت النفطية منها 95.5%، فيما حذر خبير اقتصادي من استمرار الاقتصاد الريعي.

ونشرت الوزارة حسابات الدولة العراقية من شهر كانون الثاني/ يناير ولغاية شهر ايار/ مايو الماضي للسنة المالية 2023، حيث بينت أن النفط ما يزال يشكل المورد الرئيسي لموازنة العراق العامة، مما يشير إلى، أن الاقتصاد الريعي هو الأساس في موازنة العراق العامة.

وأشارت الجداول المالية إلى، ان “إجمالي الايرادات لغاية شهر ايار/ مايو بلغت (45 تريليون و552 مليار و80 مليون و454 ألف و325 دينار)، بعد إستبعاد الإيرادات التحويلية منها والبالغة (تريليون و935 مليار و958 مليون و139 ألف دينار)، موضحة أن إجمالي النفقات مع السلف بلغ 37 تريليون و856 مليار و446 مليون و546 ألف دينار.

وبحسب جدول المالية فإن إيرادات النفط بلغت 45 تريليون و462 مليار و287 مليون و873 ألف و109 دينار، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية ترليونين و25 مليارا و750 مليون و720 ألف و592 دينار، رفدت الموازنة الاتحادية.

وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، قد أكد في وقت سابق، أن “أسباب بقاء الاقتصاد ريعيا يعود إلى الحروب وفرض الحصار خلال الحقبة الماضية وما نشهده اليوم من الصراعات السياسية، أدت إلى تشتيت الموارد الاقتصادية”.

ويعد استمرار الدولة العراقية بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد للموازنة العامة، أمر خطر في مواجهة الأزمات العالمية التي تحدث بين الحين والآخر لتأثر النفط بها، مما يجعل البلاد تتجه في كل مرة لتغطية العجز عبر الاستدانة من الخارج او الداخل وهو بذلك يشير إلى عدم القدرة على إدارة أموال الدولة بشكل فعال، والعجز عن إيجاد حلول تمويلية بديلة.