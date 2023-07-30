السلطات في إقليم كوردستان: قاتل زوجتيه لم يكن من أصحاب السوابق

بعد أن أقدم رجل على قتل زوجتيه أمس في حي “كاني” بإدارة منطقة “سوران” المستقلة في إقليم كوردستان العراق قالت شرطة المنطقة إن القاتل لم يكن من ذوي السوابق حيث لم تُسجل أي شكوى ضده سابقاً.

وقال المتحدث باسم مديرية الشرطة في “سوران” العقيد شمال ديواري في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن القاتل سلم نفسه إلى الشرطة بعد ساعات قليلة من وقوع الحادثة، واعترف بارتكاب الجريمة.

وأضاف أنه لم توجه أي شكوى ضد المتهم في أي قضية سابقة.

وكانت الضحية الأولى المدعوة “ديمن محمود” والتي تبلغ من العمر 36 عاماً قد ارتبطت بالقاتل في العام 2002، أما الضحية الثانية المدعوة “زليخا خانو ” البالغة من العمر 34 عاماً، فقد تزوجت منه في العام 2013.

وبحسب أقوال الجيران، قام المتهم بتعذيب زوجتيه مرارا وتكرارا وكان عنيفا، وقالت والدة المتهم إن ابنها هددها بالقتل سابقاً.

وكان مصدر محلي قد أفاد، أمس السبت، بمقتل امرأتين على يد زوجهما في إدارة منطقة “سوران” المستقلة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن “الحادث وقع (أمس) حيث أقدم رجل على قتل زوجتيه بواسطة اطلاق النار عليهما في منطقة (كاني) ضمن ادارة “سوران”.

واضاف ان “السبب يعود الى خلاف عائلي والقوات الامنية بدأت التحقيق في القضية”.

وبعدها أصدرت شرطة إدارة المنطقة بيانا في الحادثة قالت فيه إنها تلقت إبلاغاً في الساعة 9:30 من صباح أمس بأن امرأتين وبسبب استخدام السلاح ضدهما توفيتا، و على الفور و بأمر من القاضي توجه ضباط من قسم شرطة مركز المدينة إلى محل الحادث، وبالتنسيق مع قسم شرطة الادلة الجنائية في “سوران” تم نقل الجثتين الطب العدلي في مستشفى “آشتي” في القضاء.

وأوضحت أن المتهم وهو زوجهما سلم نفسه إلى مديرية “شرطة سوران” قسم شرطة الأنشطة المدنية، مشيرة إلى أن المتهم تم توقيفه بأمر من القاضي و بموجب المادة 406 من قانون العقوبات العراقي.