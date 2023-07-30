“بيشمركة البيئة” تنقذ دباً برياً في قرية قسروك بإقليم كوردستان (فيديو)

أعلن الدكتور سليمان تمر، رئيس منظمة كوردستان لحقوق الحيوان في محافظة دهوك يوم الأحد، عن إنقاذ دب بري في الإقليم.



جاء ذلك بعد أن تم الإبلاغ عن دب بري عالق في مصيدة أحد المزارعين في قرية قسروك التابعة لناحية دركار الحدودية مع تركيا، شمال زاخو.

وأوضح تمر لوكالة شفق نيوز؛ أن “قوات البيشمركة لحماية البيئة قدمت لهم معلومات حول وجود الدب وحالته المزرية بعد سقوطه في مصيدة الصيد، مما دفعهم إلى التوجه فورًا للمكان للمساعدة”.

وظهر دكتور سليمان في مقطع فيديو مع أحد أفراد البيشمركة وهم يقومون بعملية الإنقاذ، حيث كان الدب يعاني من جروح في الرأس والصدر. وبعد تداوي جروحه وإعطائه الأدوية اللازمة، تم الإفراج عنه فور شفائه.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود منظمة كوردستان لحقوق الحيوان في الإقليم، للمحافظة على التنوع البيئي والحيوانات البرية، وتعكس التزامهم بحماية الحياة البرية وضمان سلامة الحيوانات وإعادتها إلى بيئتها الطبيعية.