العراق خارج قائمة أغنى 100 دولة في العالم بـ 2023.. حصل على هذه المرتبة

أحتل العراق، المرتبة الـ 115 بقائمة أغنى دول العالم في العام الحالي 2023، وذلك بحسب تقرير لمجلة global Finance الأمريكية المتخصصة بتصنيف دول العالم.

وقالت المجلة في تقريرها، ان “اعلى نصيب للفرد من الناتج المحلي الإجمالي كان من نصيب إيرلندا 145.196 دولارا، ومن ثم تأتي ثانيا لوكسمبورغ 142.490 دولارا، ومن ثم جاءت ثالثا سنغافورة 133.895 دولارا، ومن ثم جاءت رابعا قطر 124.848 دولارا، ثم جاءت خامسا منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 89.558 دولارا، ومن ثم جاءت الامارات سادسا 88.221 دولارا، ثم جاءت سويسرا سابعا 87.963 دولارا”.

واضافت المجلة ان “النرويج جاءت ثامنا 82.655 دولارا، ومن ثم جاءت تاسعا الولايات المتحدة الامريكية 80.035 دولارا، وجاءت سان مارينو عاشرا 78.926 دولارا”.

أما بالنسبة للعراق، فقد احتلت المرتبة 115 عالمياً بـ 12.927 دولاراً، وفقا لتقرير المجلة.