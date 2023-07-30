النزاهة تستقدم مسؤول محلي في نينوى

أعلنت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، صدور أمرٍ باستقدام قائممقام قضاء البعاج في محافظة نينوى؛ لإحداثه عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها.

واشارت دائرة التحقيقات في بيان، إلى :”إصدار قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أمراً باستقدام قائممقام قضاء البعاج الحالي؛ جرَّاء قيامه بتزوير كتابٍ يُؤكّدُ فيه عدم الاستفادة من استلام قطعة أرضٍ سكنيَّةٍ”.

ولفتت إلى، أنَّ “المُتَّهم استلم قطعة أرض قبل العام 2003 عند خدمته كضابطٍ في الجيش العراقي”.

وأضافت الدائرة، إنَّ “قاضي التحقيق في المحكمة المذكورة أصدر أمر الاستقدام؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات”.