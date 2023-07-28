إسرائيل تحذر السويد من السماح بحرق التوراة

حذر وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين نظيره السويدي توبياس بيلستروم، من أن حرق التوراة في السويد يمكن أن يضر بالعلاقات بين البلدين.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان اليوم الجمعة (28 تموز 2023)، إن وزير الخارجية إيلي كوهين تحدث مع وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، موضحاً له أن “إسرائيل تأخذ على محمل الجد استخدام التهديدات لحرق الكتب المقدسة وكتب التوراة في السويد”.

كوهين أخبر نظيره السويدي “بأن حرق التوراة في السويد يمكن أن يضر بالعلاقات بين البلدين”، قائلاً: “لقد صدمت من التهديد الإضافي بحرق التوراة في السويد، يجب وقف استخدام التهديد بإلحاق الأذى بالكتب المقدسة وكتب التوراة”.

وأضاف: “لقد تحدثت مع صديقي وزير خارجية السويد وأوضحت له أننا نتوقع من الحكومة السويدية منع مثل هذه الأحداث التي قد تضر بالعلاقات بين البلدين”.

بحسب ما أفاد موقع “إسرائيل 24″، فإن شرطة ستوكهولم أعلنت “سماحها بتنظيم مظاهرة، اليوم الجمعة، يتم خلالها حرق التوراة أمام السفارة الإسرائيلية في العاصمة السويدية”.

وأعلنت الخارجية الإسرائيلية عن “نشاط دبلوماسي لمنع حرق كتاب التوراة”.

وشهدت الأيام الماضية، حرق نسخ من المصحف الشريف في كل من السويد والدنمارك، قوبلت بإدانات تركية وعربية وإسلامية واسعة.