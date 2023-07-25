نيجيرفان بارزاني: نأمل أن يبادر رئيس الجمهورية لحل مشكلة القرار المتعلق بالكنيسة الكلدانية

أكد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، أن من المهم أن يظل العراق وبضمنه إقليم كوردستان خيمة جامعة لكل المكونات الدينية والقومية، معبراً عن أمله في أن يبادر رئيس جمهورية العراق الاتحادية إلى حل مشكلة سحب القرار المتعلق بالكنيسة الكلدانية في أقرب وقت.

واستقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء (25 تموز 2023)، بطريرك ورئيس الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم الكاردينال لويس ساكو، ووفداً مرافقاً له.

بخصوص سحب قرار رئاسة جمهورية العراق المتعلق بالكنيسة الكلدانية، أكد نيجيرفان بارزاني أن “من المهم أن يظل العراق وبضمنه إقليم كوردستان خيمة جامعة لكل المكونات الدينية والقومية”، معبراً عن أمله في “أن يبادر رئيس جمهورية العراق الاتحادية إلى حل هذه المشكلة في أقرب وقت”، بحسب بيان لرئاسة إقليم كوردستان.

وكان الكاردينال ساكو، قد أكد لدى وصوله إلى أربيل، يوم 21 تموز الجاري، أنه لا يوجد أي مسوغ قانوني يُسحب فيه من رمز ديني ووطني وعالمي مرسوم الاعتراف بأنه رئيس كنسية وله وصاية على أملاكها، منوهاً إلى أنه “باق في إقليم كوردستان لحين سحب رئيس الجمهورية لمرسومه”.

يشار إلى أن رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، قد أصدر مرسوماً جمهورياً بسحب المرسوم الجمهوري رقم (147) لسنة 2013، الخاص بتعيين البطريرك لويس ساكو، بطريرك بابل على الكلدان في العراق والعالم، ومتولياً على أوقافها.

رئيس إقليم كوردستان شدد على أن “التعايش وقبول الآخر مبدأ وعقيدة، وأن جمال العراق يكمن في أن يكون وطن مكوناته كافة وتكون حقوق الجميع فيه مصانة”.

من جهته، عبر الكاردينال ساكو عن شكره وامتنانه لمساندة نيجيرفان بارزاني، مؤكداً أن” إقليم كوردستان هو أرض التعايش وقبول الآخر وأنهم يعتزون به”.

وأشار إلى أن تلك المشكلة “لن تعترض قطعاً سبيل أعماله وواجباته وأنه سيستمر في الدفاع عن العراق والتعايش”.

“الأوضاع في سهل نينوى ومجموعة مسائل تتعلق بأحوال الكنيسة والمسيحيين عموماً شغلت جانباً آخر من اللقاء الذي حضره وزير الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كوردستان”، وفق البيان.

في 18 تموز الجاري، اعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء “مضايقات” سياسية يتعرّض لها بطريرك الكلدان الكاثوليك في العراق الكاردينال لويس روفائيل ساكو، مناشدة إياه العودة إلى بغداد، بعد قراره التوجه إلى أربيل.