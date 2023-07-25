مسرور بارزاني يشدد على وحدة موقف القوى الكوردستانية في الدفاع عن حقوق شعب كوردستان المشروعة

قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ، اليوم الثلاثاء ، انه يأمل في ان تنسق وتتعاون القوى والأطراف الكوردستانية وان تكون على موقف واحد في الدفاع عن حقوق شعب كوردستان المشروعة.

جاء ذلك في برقية تهنئة من رئيس الحكومة الى حركة التغيير بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة عشرة لتأسيس الحركة ومشاركتها في العملية السياسية في إقليم كوردستان.

كما هنّأ رئيس الحكومة أعضاء وانصار الحركة، متمنياً لهم التوفيق من اجل الدفاع عن القضايا الوطنية والحقوق الدستورية لشعب كوردستان.

رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ، قال انه يأمل في ان تنسق وتتعاون القوى والأطراف الكوردستانية وان تكون على موقف واحد في الدفاع عن حقوق شعب كوردستان المشروعة.

وتمنّى رئيس الحكومة من حركة التغيير وكافة الأحزاب والقوى الكوردستانية أن تتعاون وتتخذ موقفاً مشتركاً بشأن الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الكوردستاني وحماية وتنمية الكيان الدستوري لإقليم كوردستان.