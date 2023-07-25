212 الف طالب نازح ولاجئ يتلقون التعليم في مدارس إقليم كوردستان

أعلن وزير التربية في إقليم كوردستان، آلان حمه سعيد، أن 152 ألف طالب عراقي نازح و60 ألف طالب سوري لاجئ يتلقون التعليم في مدارس إقليم كوردستان.

وقال آلان حمة سعيد، خلال المنتدى الذي أقامته وزارة تربية إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء (25 تموز 2023)، بحضور الرئيس مسعود بارزاني وتحت شعار “التعليم للجميع”، إن “152 ألف طالب عراقي نازح يتلقون التعليم في إقليم كوردستان، تشرف عليهم وزارة التربية العراقية”.

واستطرد: “بأمر من الرئيس مسعود بارزاني قدمنا لهم تسهيلات كاملة ووفرنا لهم 140 مدرسة”.

وأضاف أن “60 ألف طالب لاجئ سوري يتلقون التعليم في مدارس إقليم كوردستان في إطار عملية الإدماج”.

وكان الرئيس مسعود بارزاني قد افتتح اليوم، “معرض الشرق الأوسط للتربية والتعليم”.

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بحسب إحصائيات وزارة تربية إقليم كوردستان، تم إنشاء 82 مدرسة جديدة في إقليم كوردستان خلال العام الماضي، مع ترميم 503 مدارس أخرى.

آلان حمه سعيد اشار إلى بناء “452” صفاً في إطار “سياسة توسيع المدارس”.

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حول المناهج الدراسية، اشار إلى “مراجعة 40 كتاباً، تم تصحيح الأخطاء الواردة فيها مع إعادة تصميمها”، مضيفاً أنهم يعلمون حالياً على مراجعة 40 كتاباً أخرى “وفق المعايير”.