بتوجيه من مسرور بارزاني .. وضع حجر الأساس لمشروع سياحي ضخم في زاخو

بتوجيه من رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، تم وضع حجر الأساس لتنفيذ مشروع سياحي ضخم في إدارة زاخو المستقلة.

وقال المتحدث باسم إدارة زاخو المستقلة شڤان عبدي لـ(باسنيوز): “بناء على توجيهات رئيس حكومة إقليم كوردستان، بالاهتمام بالقطاع السياحي وكافة القطاعات الأخرى، وباشراف مسؤول إدارة زاخو المستقلة گوهدار شيخو، وبحضور رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان د. محمد شكري، تم وضع حجر الأساس لتنفيذ مشروع استثماري سياحي ضخم بكلفة 6.1 مليون دولار في مركز زاخو، وتنفذها شركة “(TOGA PORTO MARINA).

وأضاف عبدي “بدعم من حكومة إقليم كوردستان، تتجه زاخو تدريجيا لتقديم المزيد من المشاريع الخدمية، وهذا المشروع يكمل المشروع السياحي الذي ينفذ في جسر دلال”.

مبيناً ، ان “هذا المشروع يتكون من 54 كشكاً سياحياً حديثاً وكافيتريات ومطاعم وملاعب للأطفال ولعبة الزيبلاين (الانزلاق على الحبال) على نهر الخابور، مما سيخلق المئات من فرص العمل لأهالي المنطقة”.