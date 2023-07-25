متحدث حكومة إقليم كوردستان: الحكومة الاتحادية مسؤولة عن توفير الرواتب لموظفي الإقليم

اكد المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة العراقية مسؤولة عن توفير الرواتب الشهرية للموظفين في الإقليم، وفقاً لقانون الموازنة.

وقال هوراماني في بيان طالعته (باسنيوز): ” كانت قضية رواتب مواطني إقليم كوردستان هي القضية الأكثر أهمية والأولوية بالنسبة لحكومة الإقليم ، وحتى اليوم الذي اعتمدنا فيه على الإيرادات المحلية وبيع النفط في دفع الرواتب، لم تهمل حكومة إقليم كوردستان هذه القضية يوماً، وقدمت الرواتب الشهرية كاملة لمواطني الإقليم”.

واضاف “الآن وبعد أن أصبحت عائدات النفط في أيدي الحكومة العراقية ، فإننا نعتبرها مسؤولة عن توفير الرواتب والمستحقات المالية لمواطني إقليم كوردستان وفق قانون الموازنة”.

وتابع “في هذا الصدد قمنا بجميع واجباتنا وأوفينا بالتزام قانوني كامل، وحتى اليوم، كان رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني على تواصل لكي ترسل الحكومة الاتحادية الرواتب إلى من يتقاضونها بأسرع وقت ممكن وأن لا يتم تأخير هذا الموضوع أكثر من ذلك”.